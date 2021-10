Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar envoie un énorme message à Leonardo !

Publié le 30 octobre 2021 à 5h15 par A.M.

Invité à commenter le recrutement estival du PSG, Neymar s'enflamme pour l'arrivée des six nouveaux joueurs du club parisien.

Après une saison compliquée marquée par un changement d'entraîneurs et la perte du titre en Ligue 1 face au LOSC, le PSG a décidé de frapper fort lors du mercato. Dans cette optique, le PSG a réalisé un énorme recrutement avec l'arrivée de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Lionel Messi et Nuno Mendes. Dans une interview accordée à la chaine YouTube Fui Clear , Neymar valide d'ailleurs ce mercato.

Neymar valide le recrutement de Leonardo