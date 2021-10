Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les stars du vestiaire rendent hommage à Koeman !

Publié le 30 octobre 2021 à 4h45 par A.M.

Un peu plus d'un an après son arrivée sur le banc du FC Barcelone, Ronald Koeman a été démis de ses fonctions. L'occasion pour Gerard Piqué et Jordi Alba de lui rendre hommage.

En grand danger depuis le début de saison, Ronald Koeman avait été conforté dans ses fonctions par Joan Laporta ces dernières semaines. Toutefois, la situation ne s'est pas améliorée. Pire encore, le FC Barcelone vient d'enchaîner trois défaites en quatre matches en Liga, contre l'Atlético de Madrid (0-2), le Real Madrid (1-2) et le Rayo Vallecano (0-1). Cela a poussé le Barça à se séparer de Ronald Koeman.

Piqué et Alba envoient un message à Koeman