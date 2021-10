Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une recrue inattendue en approche ? La réponse !

Publié le 30 octobre 2021 à 4h00 par A.M.

La blessure d'Harold Moukoudi, qui sera absent plusieurs semaines, offre la possibilité à l'ASSE de recruter un joker médical. Claude Puel évoque cette opportunité.

Rien ne va plus à l'ASSE. Lanterne rouge en Ligue 1, le club stéphanois connaît de grandes difficultés financières comme en témoigne son mercato estival. Et pour ne rien arranger, Claude Puel vient de perdre Harold Moukoudi, blessé pour plusieurs semaines. Avec cette blessure, l'ASSE peut recruter un joker médical avant le mercato d'hiver. Une arrivée qui serait la bienvenue alors que la CAN va priver les Verts de nombreux joueurs. Claude Puel a ainsi évoqué cette option.

«Notre cellule étudie tout»