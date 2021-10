Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un «rebondissement» est annoncé pour Paul Pogba !

Publié le 29 octobre 2021 à 16h15 par A.M.

Bien que l'option la plus probable pour Paul Pogba semble être un départ libre en fin de saison, Manchester United n'exclut pas la possibilité de prolonger son milieu de terrain.

L'avenir de Paul Pogba sera l'un des dossiers chauds des prochaines semaines. Et pour cause, ESPN annonce ce jeudi que l'option la plus probable est un départ libre de l'international français dont la situation à Manchester United n'est pas idéale puisqu'il n'est plus un titulaire indiscutable aux yeux d'Ole Gunnar Solskjaer. Les Red Devils n'ont aucune intention de vendre Paul Pogba cet hiver, ce qui renforce donc l'idée d'un départ libre en fin de saison.

Manchester United espère toujours prolonger Pogba