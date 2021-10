Foot - Mercato - Juventus

Mercato : Le message de la Juventus sur le départ de Cristiano Ronaldo !

Publié le 29 octobre 2021 à 15h00 par T.M.

Cet été, Cristiano Ronaldo a donc quitté la Juventus pour retourner à Manchester United. Un départ sur lequel est revenu Andrea Agnelli, président de la Vieille Dame.

Arrivé en 2018 à la Juventus, Cristiano Ronaldo avait décidé de relever un nouveau défi après avoir tout connu au Real Madrid. Et de l’autre côté des Alpes, le Portugais s’est montré particulièrement à son aise, sans pour autant réussir le défi qu’il s’était fixé : remporter la Ligue des Champions. Et finalement, l’expérience a pris fin plus tôt que prévu puisque CR7, qui était sous contrat jusqu’en 2022, a fait ses valises pour Manchester United durant le dernier mercato estival. Alors que le salaire de Cristiano Ronaldo pesait sur les finances de la Juventus, ce départ a fait les affaires de tout le monde.

« Un fardeau et un plaisir d’avoir le plus grand joueur du monde »