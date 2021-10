Foot - Mercato

Mercato : L'énorme punchline de Cristiano Ronaldo après son transfert à Manchester United !

Publié le 24 octobre 2021 à 7h30 par D.M.

Agé de 36 ans, Cristiano Ronaldo s'est prononcé sur son début d'aventure à Manchester United et a tenu à répondre aux critiques.

Arrivé à la fin du mercato estival à Manchester United, Cristiano Ronaldo a su déjà se montrer décisif aussi bien en Premier League qu’en Ligue des champions. Face à l’Atalanta Bergame ce mercredi (victoire 3-2), l’international portugais a inscrit le but de la victoire et permis à son équipe d’empocher les trois points. Malgré ses 36 ans au compteur, Ronaldo se montre toujours aussi performant et compte bien remporter de nouveaux trophées avec Manchester United. Interrogé sur les critiques dont il fait parfois l’objet et sur son avenir, CR7 a affiché un message combatif et a tenu à mettre les choses au clair.

« Je vais encore fermer des bouches et gagner des choses »