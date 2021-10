Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Comment Mbappé a bloqué... Icardi !

Publié le 29 octobre 2021 à 7h15 par A.C.

Mauro Icardi aurait très bien pu quitter le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en 2019, la presse italienne évoque régulièrement la nostalgie de Mauro Icardi, qui aimerait retrouver la Serie A. Cela aurait très bien pu arriver cet été ! Avec le départ de Cristiano Ronaldo, la Juventus a cherché un remplaçant lors des derniers jours du mois d’aout et Massimiliano Allegri aurait réclamé l’arrivée d’Icardi, un joueur qu’il a toujours apprécié. Finalement, l’Argentin est resté au PSG, où il doit se contenter de jouer les doublures du trio formé par Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

Leonardo ne voulait pas perdre Icardi... et Mbappé !