EXCLU - Mercato : Nice insiste pour cette pépite turque

Publié le 29 octobre 2021 à 6h40 par Alexis Bernard

Chassé durant tout l’été dernier par l’OGC Nice, Ersin Destanoğlu est toujours sur les tablettes des Aiglons. Voici nos dernières informations sur le dossier.

Du haut de ses 20 ans et de son mètre quatre-vingt-quinze, Ersin Destanoğlu fait beaucoup d’envieux. Et notamment en France, où plusieurs clubs ont tenté de mettre la main sur la nouvelle pépite du football turc. Lille, Lyon et Nice ont tour à tour tenté leur chance pour convaincre Besiktas de lâcher Ersin Destanoğlu. En vain. Mais selon nos informations, le dossier n’est pas terminé pour autant. Notamment du côté de Nice…

Nice va revenir à la charge !

Selon nos sources, l’état-major niçois a toujours en tête de signer Ersin Destanoğlu. Et dans les prévisions des Aiglons, il y a un retour à la charge auprès du Besiktas pour relancer les discussions dès cet hiver. Christophe Galtier et ses dirigeants ont la ferme intention de concurrencer un club anglais et un autre italien actuellement positionnés sur le gardien turc. Avec les moyens financiers d’un actionnaire ambitieux et ravi du début de saison niçois, le dossier Destanoğlu a toutes les chances de bien avancer dans les semaines à venir… Un dossier qui pourrait se rapprocher des 10 millions d'euros.