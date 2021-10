Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a trouvé le successeur de Mbappé !

Publié le 29 octobre 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé est toujours incertain, Neymar souhaiterait voir débarquer Raphinha au PSG.

L'avenir de Kylian Mbappé sera l'un des dossiers chauds des prochaines semaines. Et pour cause, son contrat au PSG s'achève en juin prochain et s'il ne prolonge pas, il pourra négocier son départ libre dès le 1er janvier en vue de la saison prochaine. Une situation qui pousse le PSG à s'activer afin de lui dénicher un successeur en cas de départ. Dans cette optique, la priorité se nomme Erling Haaland. Mais Neymar aurait un autre plan.

Neymar réclame Raphinha