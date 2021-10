Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar réclame un gros transfert au Qatar pour remplacer Mbappé !

Publié le 27 octobre 2021 à 21h45 par A.M. mis à jour le 27 octobre 2021 à 21h47

Conscient que le menace d'un départ de Kylian Mbappé prend de l'ampleur, Neymar aurait conseillé à Leonardo de recruter Raphinha, impressionnant lors du dernier rassemblement du Brésil.

En fin de saison, le PSG pourrait être contraint de voir filer Kylian Mbappé dont le contrat prend fin en juin prochain. Après avoir tenté sa chance cet été par le biais de plusieurs offres allant de 160 à 200M€, le Real Madrid pourrait bien revenir à la charge et cette fois-ci essayer d'attirer l'attaquant français libre. Et bien que la priorité du PSG soit de prolonger son attaquant, le club parisien est contraint de prendre les devants et d'anticiper un éventuel départ. Comme révélé par le10sport.com, l'option prioritaire du PSG pour remplacer Kylian Mbappé se nomme Erling Haaland. Mais Neymar a une autre idée derrière la tête.

Neymar fait le forcing pour Raphinha