Mercato - Barcelone : Laporta active une piste à 20M€ en Ligue 1 !

Publié le 27 octobre 2021 à 20h00 par D.M.

Pour succéder à Jordi Alba, le FC Barcelone suivrait de nombreux joueurs et notamment Caio Henrique, sous contrat actuellement avec l'AS Monaco.

Présent au FC Barcelone depuis 2012, Jordi Alba est l’un des anciens du vestiaire blaugrana . Agé de 32 ans, l’international espagnol est indéboulonnable sur le côté gauche et personne n'est parvenu à le concurrencer. Mais selon les informations d’ As , les dirigeants catalans aimeraient recruter un nouveau latéral gauche dans les prochains mois. Et à en croire le quotidien espagnol, Joan Laporta ciblerait un joueur de Ligue 1.

Caio Henrique valorisé 20M€