Mercato - Barcelone : Raiola reçoit un énorme message pour l’avenir de De Ligt !

Publié le 27 octobre 2021 à 14h00 par B.C.

Toujours annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Matthijs de Ligt est très apprécié à la Juventus depuis son arrivée en 2019. De son côté, Giorgio Chiellini n’a pas hésité à interpeller Mino Raiola concernant l’avenir de l’international néerlandais.

Après un mercato perturbé par ses problèmes économiques, le FC Barcelone ne perd pas espoir à l’idée de se renforcer lors du prochain mercato estival, et plusieurs pistes prestigieuses auraient déjà été activées par Joan Laporta. D’après les récentes informations divulguées par Calcio Mercato , des contacts auraient déjà été établis entre le Barça et Mino Raiola concernant Matthijs de Ligt, un joueur très apprécié par le club culé depuis plusieurs années. L’international néerlandais était en effet annoncé proche du FC Barcelone en 2019 avant son arrivée à la Juventus, club avec lequel il est engagé jusqu’en juin 2024. La situation de De Ligt pourrait donc faire énormément parler dans les prochains mois, mais de son côté, Giorgio Chiellini espère que son coéquipier restera encore plusieurs années à Turin.

« J'espère que Mino Raiola nous fera la faveur de le laisser à Turin pour quelques années de plus »