Mercato - Barcelone : Un rêve impossible de Laporta pour remplacer Koeman ?

Publié le 27 octobre 2021 à 13h00 par T.M.

A Barcelone, la question du successeur de Ronald Koeman est déjà sur la table. Et à ce sujet, Joan Laporta semble avoir de grandes idées en tête.

Si Ronald Koeman est actuellement en poste sur le banc du FC Barcelone, cela ne devrait plus être le cas la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en 2022, le Néerlandais ne devrait pas être reconduit et la question est de savoir qui viendra la remplacer. En Catalogne, ce problème serait déjà à l’étude, les noms de Xavi ou encore Roberto Martinez ayant été évoqués pour succéder à Koeman. Mais d’autres pistes existeraient pour Joan Laporta, notamment celle menant à un certain Jürgen Klopp.

Klopp n’a pas la tête ailleurs !