Mercato - Barcelone : Laporta a fixé une date fatidique dans le dossier Dembélé !

Publié le 27 octobre 2021 à 9h30 par D.M.

Le président du FC Barcelone souhaiterait boucler la prolongation d'Ousmane Dembélé avant la fin du mois de novembre. Mais son représentant continuerait à rester silencieux.

La situation devient tenue entre Joan Laporta et Ousmane Dembélé. Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec le FC Barcelone, l’international français n’a pas toujours pas répondu favorablement à l’offre de prolongation transmise par ses dirigeants. Une situation qui a interpellé de nombreux clubs européens comme Manchester City et Newcastle, désireux de l’accueillir gratuitement à la fin de la saison. Mais comme l’a indiqué Ronald Koeman en conférence de presse, un départ de Dembélé en janvier prochain ne serait pas exclu. « La chose la plus importante, c’est que nous voulons qu'Ousmane reste avec nous. Notre principal objectif est qu'il prolonge son contrat, mais ce qu'il veut, c'est autre chose. S'il ne le fait pas, nous devrons réfléchir à la meilleure façon d'agir, nous n'avons pas décidé de notre stratégie au cas où il ne prolongeait pas » a admis l’entraîneur du FC Barcelone.

Laporta veut boucler ce dossier avant la fin du mois de novembre