Mercato - Barcelone : Laporta veut tenter un coup improbable… en Ligue 1 !

Publié le 27 octobre 2021 à 9h00 par La rédaction mis à jour le 27 octobre 2021 à 9h03

Auteur d’un très bon début de saison avec l’AS Monaco, Caio Henrique figurerait sur les tablettes du FC Barcelone qui aurait déjà amorcé des contacts avec son entourage.

En proie à de sérieuses difficultés financières, le FC Barcelone semble donc contraint de revoir certaines ambitions à la baisse et donc de tenter des coups audacieux sur le marché des transferts. Lors du dernier mercato estival, le club catalan a réussi à attirer plusieurs gros éléments libres tels que Sergio Agüero, Eric Garcia ou encore Memphis Depay, qui avait débarqué après la fin de contrat avec l’OL. Et Barcelone observerait un autre profil, plus surprenant, en Ligue 1…

Le Barça veut Caio Henrique