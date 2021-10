Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prochain coup à 0€ de Leonardo, ça pourrait bien être lui...

Publié le 27 octobre 2021 à 7h45 par A.C.

En fin de contrat avec l’AC Milan, Franck Kessié pourrait être le prochain gros coup de Leonardo au Paris Saint-Germain.

Cet été, Leonardo a su tirer son épingle du jeu et recruter plusieurs joueurs en fin de contrat. Cela a été le cas de Lionel Messi, mais également de Sergio Ramos, de Gianluigi Donnarumma et de Georginio Wijnaldum, qui sont venus renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino sans que le Paris Saint-Germain ne débourse le moindre sou. Leonardo aurait déjà une nouvelle cible avec Franck Kessié, dont le contrat avec l’AC Milan se termine en juin prochain. Il y a encore quelques mois une prolongation semblait bien embarquée, mais la presse italienne assure désormais que les routes de Kessié et du club milanais devraient se séparer.

Kessié n’a plus sa place dans le nouveau Milan