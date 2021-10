Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point de Mino Raiola sur l’avenir de Paul Pogba !

Publié le 27 octobre 2021 à 12h15 par Th.B.

Dans le viseur du PSG en marge du prochain mercato estival, Paul Pogba ne serait toujours pas sur le point de prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain à Manchester United selon son agent Mino Raiola.

À l’instar du dernier mercato estival, Paul Pogba fait toujours autant parler de son avenir à Manchester United. Et il y a de quoi puisque son contrat arrivera à expiration à la fin de la saison. Pour autant, et bien que son nom soit lié au PSG ou encore au Real Madrid, le champion du monde tricolore a fait passer le semaine dernière le message suivant à Sky Sport . « J'aime jouer ici (à Manchester United). Bien sûr, je suis confiant. Sinon, je ne serais pas dans l'équipe et je ne serais pas dans cette équipe. C'est un grand club. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'avez rien à faire ici ». Néanmoins, une prolongation de Paul Pogba à Manchester United ne se dessinerait pas vraiment les heures passant.

« Il faudrait demander à Manchester United ce qu'il en est »