Mercato - OM : Un incroyable rôle joué par le PSG pour le rachat de l'Arabie saoudite ?

Publié le 28 octobre 2021 à 12h45 par B.C.

Alors que l’Arabie saoudite n’écarterait pas la possibilité de mettre la main sur l’OM après le rachat de Newcastle, les propriétaires qataris du PSG joueraient un rôle décisif dans ce dossier.

Après un premier échec il y a plusieurs mois, l’Arabie saoudite est finalement parvenue à mettre la main sur Newcastle. Le club anglais entre ainsi dans une nouvelle dimension grâce à la fortune colossale du Fonds souverain d’Arabie saoudite, mais un projet d’une plus grande envergure pourrait être mis en place dans les prochains mois. En effet, plusieurs sources ont annoncé dernièrement que le PIF pourrait s’inspirer de Manchester City et de son City Football Group, qui détient au total une dizaine de clubs à travers le monde, ce qui pourrait avoir de grosses conséquences sur l’avenir de l’OM. D’après TeamTalk , le Fonds souverain d’Arabie saoudite serait bien intéressé par l’Olympique de Marseille et pourrait dégainer une offre avoisinant 475M€ pour convaincre Frank McCourt. Un dossier dans lequel serait impliqué… le PSG.

Le PSG prêt à aider l'Arabie saoudite pour l'OM ?