Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arabie saoudite, Newcastle… Un incroyable projet en préparation pour la vente de l’OM !

Publié le 28 octobre 2021 à 9h45 par B.C.

Depuis le rachat de Newcastle par l’Arabie Saoudite, la vente de l’OM fait de nouveau parler. D’après la presse britannique, le club phocéen apparaîtrait comme une cible de choix aux yeux du PIF dans l'optique d'un projet XXL.

Après un an de rumeurs en tout genre, le rachat de l’OM se fait toujours attendre par les supporters. Pourtant, la vente du club phocéen était annoncé avec insistance par certaines personnes, à l’instar du journaliste Thibaud Vézirian, assurant que l’Arabie saoudite était proche de prendre le contrôle de l’OM. Depuis, les démentis se sont multipliés dans ce dossier, et Frank McCourt est resté à la tête du club phocéen. Pour autant, cela ne signifie pas pour autant que l’Arabie saoudite se désintéresse de l’Olympique de Marseille, et ce malgré le récent rachat de Newcastle.

L’Arabie saoudite toujours dans le coup pour l’OM ?