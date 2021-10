Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a piqué une énorme colère cet été !

Publié le 28 octobre 2021 à 4h00 par La rédaction

Annoncé sur le départ durant tout l'été, Duje Caleta-Car a finalement décidé de rester à l'OM, ce qui avait particulièrement agacé Pablo Longoria.

Mis à l'écart en début de saison, Duje Caleta-Car a fait un retour remarqué dans le onze de départ de l'OM. Pour le plus grand bonheur de Jorge Sampaoli. « Il est entré dans l'équipe quand on a jugé qu'il était dans une forme mentale, physique et footballistique optimale. On va voir comment il est, mais c'est important de récupérer des joueurs comme lui dans un calendrier aussi chargé. On aura besoin de tout le monde », assurait l'entraîneur de l'OM en conférence de presse. Et pourtant ce n'était pas gagné.

Longoria irrité par Caleta-Car