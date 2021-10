Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grosse vente toujours d’actualité à l’OM ?

Publié le 27 octobre 2021 à 13h10 par T.M.

Si Duje Caleta-Car n’a finalement pas quitté l’OM lors du dernier mercato estival, cela pourrait n’être finalement que partie remise.

Aujourd’hui, Duje Caleta-Car est toujours un joueur de l’OM, club avec qui il est d’ailleurs sous contrat jusqu’en 2023. Pourtant, le Croate n’aurait plus dû être là. En effet, l’hiver dernier, alors proche de Liverpool, Caleta-Car avait été retenu par Pablo Longoria. Cet été, un départ était également prévu. Et alors que le président de l’OM avait réussi à décrocher des offres de Newcastle et Valence, c’est le défenseur central qui avait refusé de s’en aller. Pour mieux partir dans quelques mois ?

Un départ est prévu !