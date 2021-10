Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli relance tout pour cet indésirable !

Publié le 26 octobre 2021 à 17h30 par Arthur Montagne

Cantonné au banc de touche depuis le début de saison, Duje Caleta-Car fait un retour remarqué dans le onze de départ de l'OM depuis quelques rencontres. De quoi relancer l'avenir du Croate qui avait refusé de partir cet été et dont le transfert avorté avait fait grincer des dents à Marseille.

Malgré un mercato très agité et un recrutement qui a vu débarquer 11 nouveaux joueurs, l'OM n'était pas totalement satisfait de son été. Et pour cause, des ventes étaient très attendues et n'ont pas eu lieu. A l'image de celle de Duje Caleta-Car. L'international croate, qui avait vu l'OM repousser une offre de Liverpool estimée à 26M€ en janvier dernier, a cette fois-ci refusé de partir alors que le club phocéen était prêt à accepter les propositions de Newcastle et Wolverhampton qui semblaient disposés à lâcher environ 15M€ pour recruter le colosse de Šibenik. Le refus de Duje Caleta-Car de partir aurait d'ailleurs agacé la direction marseillaise qui s'est retrouvé par la suite en difficulté économique pour boucler l'arrivée d'Amine Harit. Cette fin de mercato animée a d'ailleurs eu des répercussions sportives puisque jusqu'au 30 septembre, l'international croate n'avait disputé qu'une seule rencontre à savoir le déplacement à Angers pour lequel Jorge Sampaoli avait effectué un large turn-over. Contre le LOSC, Duje Caleta-Car avait même été remplacé à la mi-temps. Mais après avoir été écarté par son entraîneur, le Croate revient en force dans le onze de départ de l'OM.

Tout est relancé pour Caleta-Car