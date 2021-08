Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a reçu une offre pour le transfert de Caleta-Car !

Publié le 27 août 2021 à 21h10 par La rédaction mis à jour le 27 août 2021 à 21h12

Alors que l'OM chercherait toujours à renflouer ses caisses avec une vente de Duje Caleta-Car, l'international croate pourrait rejoindre la Premier League où deux clubs se sont manifestés dont Wolverhampton avec une offre.

Dans l’obligation de vendre pour d'une part réduire une importante masse salariale et potentiellement ré-investir sur le marché d'ici la fin du mercato, l’OM serait tout sauf contre un départ de Duje Caleta-Car. Malgré une saison par moments délicate et un Euro difficile, l'international croate garderait une côte importante notamment outre-Manche. Le défenseur central, qui avait failli signer à Liverpool l’hiver dernier, intéresse notamment deux clubs de Premier League.

Wolverhampton a fait une offre de 15M€ !