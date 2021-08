Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une arrivée de Mbappé au Real Madrid ? La réponse d'Ancelotti !

Publié le 27 août 2021 à 18h45 par A.D.

En fin de contrat avec le PSG le 30 juin, Kylian Mbappé se rapprocherait dangereusement du Real Madrid. Présent en conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti a lâché ses vérités sur ce dossier.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé refuserait de prolonger pour pouvoir signer au Real Madrid. Pour obtenir gain de cause, Florentino Pérez aurait formulé deux offres dernièrement : une première de près de 160M€ et une seconde avoisinant les 180M€. Et alors qu'il n'aurait pas encore répondu à la dernière proposition du Real Madrid, le PSG s'apprête à repasser à l'offensive pour Kylian Mbappé. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'émir du Qatar a demandé à Nasser Al-Khelaïfi de revoir à la hausse sa dernière offre de 25M€ net annuels pour faire plier Kylian Mbappé.

«Je comprends qu'il soit courtisé, mais...»