Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après sa sortie fracassante, Neymar lâche ses vérités !

Publié le 28 octobre 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que sa déclaration sur son avenir en sélection a fait grandement parlé, Neymar est revenu sur ses propos et met les choses au clair.

Dans un entretien accordé à DAZN , Neymar a lâché une petite phrase qui a grandement fait parler : « Je pense que ce sera ma dernière Coupe du monde. Je pense cela parce que je ne sais pas si j'aurai la force mentale pour m'occuper du football ». Dans la foulée, de nombreux débats ont eu lieu concernant l'avenir de Neymar, notamment au PSG, et sur sa motivation pour évoluer au plus haut niveau. Mais en marge de la finale nationale française du Red Bull Neymar Jr’s Five à Paris, le Brésilien a mis les choses au clair.

Neymar met les choses au clair