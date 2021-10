Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma reçoit un énorme soutien face aux critiques !

Publié le 28 octobre 2021 à 0h45 par B.C.

Critiqué en Italie après son arrivée au PSG cet été, Gianluigi Donnarumma a reçu le soutien de Giorgio Chiellini, son coéquipier en sélection.

Faute d’accord entre Mino Raiola et l’AC Milan pour une prolongation, Gianluigi Donnarumma a quitté libre son club formateur, s’attirant ainsi les foudres des supporters rossoneri. Désormais au PSG, l’international italien a eu l’occasion de faire son retour à San Siro lors du Final Four de la Ligue des nations il y a quelques jours, et les fans de l’AC Milan n’ont pas manqué de rappeler à Gianluigi Donnarumma leur mécontentement après son départ en le sifflant. Interrogé sur le sujet, Giorgio Chiellini a apporté son soutien au nouveau portier du PSG.

« Nous faisons tous des choix et nous devons les respecter »