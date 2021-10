Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme mise au point de Neymar sur son avenir !

Publié le 26 octobre 2021 à 21h10 par A.M.

Alors qu'il a récemment défrayé la chronique avec ses déclarations concernant son avenir internationale, Neymar assure toutefois qu'il est encore loin de la retraite.

Il y a quelques jours, Neymar se retrouvait au cœur d'une polémique après ses propos à DAZN . « Je pense que ce sera ma dernière Coupe du monde. Je pense cela parce que je ne sais pas si j'aurai la force mentale pour m'occuper du football », lâchait la star brésilienne, lançant de nombreux débats autour de sa motivation à poursuivre sa carrière au plus haut niveau. Par conséquent, son avenir au PSG a également été remis en question et ses récentes prestations n'ont pas de quoi rassurer les Parisiens. Neymar semble loin de son meilleur niveau. Pire encore, il semble un peu perdu sur le terrain, comme en témoigne son match contre l'OM dimanche. Mais l'ancien joueur du FC Barcelone a tenu à mettre les chose au clair concernant sa déclaration en marge de la finale nationale française Red Bull Neymar Jr’s Five à Paris.

«Les gens ont compris une chose complètement différente»