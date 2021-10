Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme bombe est lâchée sur l’avenir de Paul Pogba !

Publié le 28 octobre 2021 à 8h45 par T.M.

Très intéressé par Paul Pogba cet été, le PSG penserait toujours au joueur de Manchester United. Et pour Leonardo, la porte pourrait bien être grande ouverte.

Une fois n’est pas coutume, le feuilleton Paul Pogba a encore animé le dernier mercato estival. A un an du terme de son contrat, le joueur de Manchester United était appelé à partir, d’autant plus après les propos de Mino Raiola, son agent. Et si le Français a un temps été très proche du PSG, il est finalement resté chez les Red Devils. Pour mieux partir par la suite ? Dans sa dernière année de contrat, Pogba sera donc libre l’été prochain. A moins qu’il ne prolonge d’ici là, mais on n’en prendrait visiblement pas le chemin…

Pogba libre l’été prochain ?