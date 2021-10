Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce protégé de Tuchel a fixé ses exigences pour son avenir !

Publié le 28 octobre 2021 à 7h45 par D.M.

Lié à Chelsea jusqu'en juin prochain, Antonio Rüdiger demanderait un salaire annuel brut de 12M€ pour prolonger son contrat avec les Blues.

Alors que Sergio Ramos n’a toujours pas fait ses débuts avec le PSG en raison d’une blessure au genou, le PSG commencerait à perdre patience et pourrait prendre la décision de recruter un défenseur central lors du prochain mercato estival selon les informations d’El Nacional et du journaliste Gianluca Di Marzio. Et à en croire les deux sources, le PSG aurait coché le nom d’Antonio Rüdiger, international allemand qui porte le maillot de Chelsea cette saison et également annoncé dans le viseur du Real Madrid, de la Juventus de Manchester City et de Tottenham..

Chelsea est fixé pour Rüdiger