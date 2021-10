Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ouvre un nouveau dossier à 0€ !

Publié le 28 octobre 2021 à 5h45 par Th.B.

En fin de contrat en juin prochain au Bayern Munich, Corentin Tolisso ferait tourner la tête de bien des grands clubs en Europe. Le PSG aurait donc du pain sur la planche pour boucler la venue du champion du monde tricolore.

Toujours aussi enclin à profiter du marché des agents libres, Leonardo ne se concentrerait pas seulement sur Paul Pogba ou encore Antonio Rüdiger. En effet, en plus des deux stars de Premier League, le directeur sportif du PSG garderait un oeil avisé sur la Bundesliga avec notamment les dossiers Erling Braut Haaland et Robert Lewandowski comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 25 août dernier. Mais pas seulement. Au Bayern Munich, le PSG surveillerait la situation de Corentin Tolisso.

Tolisso dans le viseur du PSG, mais pas seulement