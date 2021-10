Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La vente d’un attaquant se profile !

Publié le 28 octobre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Prêté depuis cet été par l’OM du côté du Benfica Lisbonne avec une option d’achat fixée à 8M€, Nemanja Radonjic semble enfin trouver ses marques au Portugal. Ce qui relance l’idée d’une vente dans les mois à venir…

Alors qu’il n’entrait pas dans les plans de Jorge Sampaoli cette saison à l’OM, Nemanja Radonjic a été prêté au Benfica Lisbonne lors du dernier mercato estival après une première période de six mois en prêt a Hertha Berlin. Le club portugais, qui dispose d’une option d’achat fixée à 8M€ et automatiquement levée au bout d’un certain nombre de matchs disputés par Radonjic, avait bien du mal à intégrer l’attaquant serbe à son schéma tactique en début de saison. Mais tout est relancé…

L’option d’achat de Radonjic bientôt levée ?