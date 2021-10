Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit une grande nouvelle dans cette opération à 8M€ !

Publié le 27 octobre 2021 à 0h30 par A.M.

Prêté à Benfica cet été, Nemanja Radonjic a connu des débuts compliqués, mais il semble enfin lancé ce qui devrait redonner le sourire à l'OM.

En difficulté à l'OM, Nemanja Radonjic était prêté au Hertha Berlin lors de la seconde partie de saison dernière. Sans grand succès. Cet été, c'est donc vers Benfica qu'il s'est envolé, là encore sous la forme d'un prêt. Mais depuis le début de saison, le Serbe n'avait pas eu la moindre minute de jeu en Championnat. Une situation inquiétante compte tenu du fait que l'option d'achat, estimée à 8M€, incluse dans le prêt sera levée selon un certain nombre de matches disputés. Mais ce week-end, Nemanja Radonjic a enfin lancé sa saison. Entré en jeu contre Vizela, l'ailier serbe a été très intéressant dans un rôle de piston, étant même à l'origine du seul but de Benfica qui s'est imposé sur le fil (1-0). Une excellente nouvelle pour l'OM.

Radonjic joue enfin à Benfica