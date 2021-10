Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel aurait pris une grosse décision pour son avenir !

Publié le 26 octobre 2021 à 22h30 par A.M.

Ludovic Giuly, qui connaît bien Claude Puel pour avoir évolué sous ses ordres à l'AS Monaco, assure que le manager de l'ASSE n'abandonnera pas son poste.

L'avenir de Claude Puel est l'un des dossiers chauds en Ligue 1. Et pour cause, bien que l'ASSE ait arraché le nul contre Angers (2-2), la situation au classement est toujours inquiétante puisque les Verts pointent toujours à la dernière place du classement en L1. Par conséquent, l'avenir de Claude Puel est clairement en danger sur le banc de l'ASSE d'autant plus que le nom de Pascal Dupraz revient avec insistance. Mais une chose est sûre, l'ancien manager de Leicester ne démissionnera pas comme l'annonce Ludovic Giuly, qui a évolué sous les ordres de Claude Puel à ses débuts à l'AS Monaco.

«Puel ne lâchera pas»