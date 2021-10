Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le recrutement XXL de Leonardo est validé dans le vestiaire !

Publié le 26 octobre 2021 à 21h45 par D.M.

Colin Dagba s'est prononcé sur le recrutement estival du PSG et notamment sur l'arrivée de Lionel Messi et de Sergio Ramos.

« On doit encore s'améliorer sur certains postes. On les a ciblés, on sait ce qu'on veut faire. (Mais avez-vous la possibilité de faire de gros recrutements ?) On va en faire, on va en faire (sourire). La crise sanitaire a impacté tout le monde, nous compris. Mais ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été » lâchait Nasser Al-Khelaïfi en juin dernier. Et le président du PSG a tenu ses promesses. Le club parisien a réalisé un recrutement colossal, enregistrant les arrivées de Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et bien sûr Lionel Messi.

« Messi et Ramos ? Cela fait un grand bien qu’ils arrivent au PSG »