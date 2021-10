Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une excellente nouvelle dans ce dossier à 0€ !

Publié le 26 octobre 2021 à 23h45 par D.M.

PDG du Milan AC, Ivan Gazidis s'est prononcé sur plusieurs dossiers sensibles et notamment sur l'avenir de Franck Kessié, dans le viseur du PSG.

A la recherche d’un milieu de terrain, le PSG pourrait bien trouver son bonheur au Milan AC. Le club parisien ferait partie des équipes intéressées par Franck Kessié. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec la formation italienne, l’international ivoirien aurait des exigences trop élevées pour ses dirigeants. Aujourd’hui, les négociations pour une prolongation sont à l’arrêt comme l’a laissé entendre Ivan Gazidis, PDG du Milan AC. Une bonne nouvelle pour le PSG, qui pourrait tenter d’accueillir Kessié à la fin de la saison sans dépenser le moindre centime.

« Nous continuerons à prendre des décisions dans l'intérêt du club, mais… »