Mercato - PSG : Tout n’est pas perdu pour Mohamed Salah…

28 octobre 2021

Alors qu’il disposerait d’une belle cote du côté du PSG, Mohamed Salah veut rester à Liverpool. Cependant, il se pourrait bien que les Reds ne puissent pas prolonger son contrat. Explications.

Les journées se suivent et se ressemblent dans la presse anglaise. Un jour, Paul Pogba fait la Une des journaux, un autre, c’est au tour de Mohamed Salah de faire parler de lui. Et pas seulement en raison de ses performances XXL ces derniers temps avec Liverpool. En effet, le contrat de l’attaquant des Reds arrivera à expiration en juin 2023 et cette situation attirerait l’attention des dirigeants du PSG. D’autant plus que Kylian Mbappé pourrait quitter le club de la capitale en étant libre de tout contrat à la prochaine intersaison. Certes, Mohamed Salah a fait part de ses envies de rester à Liverpool jusqu’à la fin de sa carrière.

Un salaire toujours trop élevé demandé par Mohamed Salah ?