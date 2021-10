Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour Eden Hazard, c’est terminé !

Publié le 28 octobre 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors qu’il ne fait pas figure de titulaire indiscutable au Real Madrid sous la houlette de Carlo Ancelotti, Eden Hazard pourrait prendre le chemin de la Premier League cet hiver.

Certes, en début de saison, Eden Hazard avait fait part de son intention de réaliser une saison pleine à HLN avec le Real Madrid. Sentant que ses pépins physiques étaient derrière lui, l’international belge ne cachait pas ses ambitions de jouer régulièrement avec le Real Madrid. Néanmoins, son entraîneur Carlo Ancelotti a avoué en conférence de presse lui préférer d’autres joueurs à l’instant T. Et en interne, le départ d'Hazard se préciserait déjà.

Un départ cet hiver pour Eden Hazard ?