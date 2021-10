Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a réalisé le rêve de Neymar !

Publié le 28 octobre 2021 à 4h15 par A.M.

En recrutant Lionel Messi cet été, le PSG a comblé Neymar qui ne cache pas sa joie d'évoluer à nouveau aux côtés de La Pulga.

Il y a un an, après la victoire contre Manchester United, Neymar affichait son rêve de partager à nouveau le même maillot que Lionel Messi : « C'est ce que je veux le plus, prendre à nouveau du plaisir avec lui sur un terrain. J’ai très envie de rejouer avec lui, nous devons le faire l'année prochaine ». A ce moment-là, et alors que Neymar n'avait pas encore prolongé au PSG, il était difficile d'imaginer le duo être recomposé à Paris, d'autant plus que l'arrivée de Joan Laporta à la présidence du Barça semblait avoir réglé les problèmes de Lionel Messi. Et pourtant, cet été, La Pulga a bel et bien rejoint le PSG pour le plus grand bonheur de Neymar.

Neymar est ravi de rejouer avec Messi