Mercato - Barcelone : Le PSG prêt à faire irruption dans le dossier Dembélé à cause… de Zidane ?

28 octobre 2021

Pressenti comme potentiel successeur de Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane aurait une requête spécifique aux dirigeants du PSG : le recrutement d’Ousmane Dembélé dont le contrat au FC Barcelone ne court que jusqu’en juin prochain.

Et si Zinedine Zidane débarquait finalement au PSG afin de prendre la succession de Mauricio Pochettino qui serait selon The Daily Star la piste favorite de Manchester United pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer ? Mundo Deportivo révélait dernièrement que le poste à pourvoir chez les Red Devils n’intéresserait pas l’ancien coach du Real Madrid et qu’il aimerait revenir en France pour entraîner le PSG ou prendre les rênes de la sélection à la place de Didier Deschamps. Ce qui ne devrait pas gêner les affaires du FC Barcelone au premier abord. Néanmoins, tout s’enchevêtrait rapidement. D’après El Nacional, Zinedine Zidane voudrait… les deux postes en question et un joueur du FC Barcelone.

Zidane demanderait Dembélé s’il prenait la suite de Pochettino au PSG !