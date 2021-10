Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Au coeur des rumeurs, Pogba tape du poing sur la table !

Publié le 28 octobre 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que la presse anglaise a propagé une rumeur sur sa relation plus que froide depuis la défaite de Manchester United contre Liverpool dimanche (5-0), ce qui mettrait en stand-by les discussions pour sa prolongation de contrat et ferait indirectement les affaires du PSG, Paul Pogba est monté au créneau.

Dans le cadre du derby d’Angleterre qui a eu lieu dimanche après-midi à Old Trafford face à Liverpool, Manchester United s’est incliné 5 buts à 0. Non titularisé par Ole Gunnar Solskjaer, Paul Pogba n’est entré en jeu qu’à la mi-temps avant de rejoindre les vestiaires prématurément à la 60ème minute en raison d’une intervention illicite qui lui a valu un carton rouge. Après la rencontre, Pogba se serait excusé auprès de ses coéquipiers, mais pas envers Ole Gunnar Solskjaer à qui il n’aurait pas adressé la parole. C’est du moins ce que The Sun a révélé mercredi avant de confier que ce serait une des raisons pour laquelle les discussions entre Manchester United et Paul Pogba seraient au point mort au niveau de sa prolongation, son contrat ne courant que jusqu’en juin prochain. Le PSG serait sur les rangs pour accueillir le champion du monde. Voyant tout ce qu’il se dit à son sujet, Paul Pogba a poussé un gros coup de gueule…

« De gros mensonges pour faire les gros titres »