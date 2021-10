Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse annonce d'Ancelotti sur l'éviction de Koeman !

Publié le 28 octobre 2021 à 12h00 par A.D.

Après la défaite du Barça face au Rayo Vallecano ce mercredi soir, Joan Laporta a décidé de remercier Ronald Koeman. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Carlo Ancelotti a envoyé un message très fort.

Après une énième défaite du FC Barcelone cette saison (face au Rayo Vallecano, 1-0), Joan Laporta a pris la décision de se débarrasser de Ronald Koeman. Un choix officialisé sur le site du club dans la nuit de mercredi à jeudi. « Le FC Barcelone a limogé Ronald Koeman de son poste d'entraîneur de l'équipe première ce soir. Le président du club, Joan Laporta, l'a informé après la défaite contre le Rayo Vallecano. Ronald Koeman sera renvoyé de l'équipe ce jeudi. Le FC Barcelone tient à le remercier pour ses services et lui souhaite le meilleur dans sa carrière » , peut-on lire.

«Ça m'est arrivé souvent et je suis toujours en vie»