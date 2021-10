Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette clause qui pourrait tout changer pour le retour de Xavi !

Publié le 28 octobre 2021 à 10h30 par A.D.

Alors qu'il vient d'évincer Ronald Koeman, Joan Laporta voudrait à tout prix placer Xavi à sa place sur le banc du FC Barcelone. Pour se faire, le président catalan pourrait profiter d'une clause de sortie négociée entre le technicien espagnol et Al-Sadd. Une clause qui ne devrait pas être difficile à lever.

Entre le FC Barcelone et Ronald Koeman, c'est fini. Après l'énième défaite du Barça, ce mercredi soir face au Rayo Vallecano (1-0), Joan Laporta a décidé de prendre une décision fracassante. Après avoir sauvé Ronald Koeman une première fois, le président du Barça a décidé cette fois de le remercier. Pour assurer la succession du coach néerlandais, Joan Laporta voudrait miser en priorité sur Xavi. Et pour rapatrier l'ancien capitaine du FC Barcelone au Camp Nou, le patron catalan pourrait utiliser une clause spéciale.

Xavi rapatrié au Barça grâce à une clause spéciale ?