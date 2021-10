Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grande annonce sur le retour de Xavi !

Publié le 28 octobre 2021 à 7h30 par D.M.

Joueur d'Al-Sadd, Santi Cazorla a confirmé que Xavi rêvait de retourner au FC Barcelone afin de diriger l'équipe première.

Alors que Ronald Koeman a été démis de ses fonctions mercredi soir après la défaite contre le Rayo Vallecano, la quête de son successeur est lancée. Et un nom revient souvent du côté du FC Barcelone, celui de Xavi. Actuellement en poste à Al-Sadd, l’ancien milieu de terrain n’a pas caché son envie de diriger, un jour, l’équipe première : « Mon idéal est d'entraîner Barcelone. Je ne l'ai jamais caché, c'est mon objectif et mon rêve. Je ne sais pas si cela arrivera ou non, s'ils auront besoin de moi ou non, mais pour le moment je suis heureux d'être à Al-Sadd et très fier de l'être. Si une offre arrive, elle sera évaluée et ensuite nous essaierons de trancher, mais pour le moment je suis très content ici. »

« C'est son rêve et il l'a en tête »