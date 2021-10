Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'énorme mise au point de Koeman sur son avenir !

Publié le 27 octobre 2021 à 22h00 par D.M.

Après la défaite de son équipe face au Rayo Vallecano ce mercredi (1-0), Ronald Koeman a été interrogé sur son avenir au FC Barcelone.

La défaite de trop pour Ronald Koeman ? Le FC Barcelone a connu une nouvelle contreperformance en championnat ce mercredi. Opposé au Rayo Vallecano, le club catalan a eu l’occasion durant la rencontre d’ouvrir la marque, mais n’a finalement pas trouvé le chemin des filets et s’est incliné sur la plus petite des marges (1-0). Le but a été inscrit par Radamel Falcao, ancien joueur de l’AS Monaco. Une nouvelle défaite, qui fragilise un peu plus la position de Ronald Koeman. Présent en conférence de presse après la rencontre, l’entraîneur du FC Barcelone n’a pas échappé aux interrogations sur son avenir.

« Je ne sais pas si mon avenir au Barça est en danger »