Mercato - Barcelone : Une légende en approche pour succéder à Ronald Koeman !

Publié le 28 octobre 2021 à 8h30 par T.M.

C’est officiel depuis quelques heures, Ronald Koeman n’est plus l’entraîneur du FC Barcelone. Et pour le remplacer, tous les regards se tournent désormais vers Xavi.

Le FC Barcelone a vécu une soirée mouvementée ce mercredi. Tout d’abord, le club catalan s’est incliné face au Rayo Vallecano (1-0), s’enfonçant un peu plus en Liga. Une défaite qui a toutefois servi de déclic à la direction blaugrana, qui a décidé de trancher dans le vif. En effet, dans la soirée, le Barça a publié un communiqué tant attendu par certains, officialisant le départ de Ronald Koeman. Alors que le Néerlandais avait été confirmé il y a quelques jours pourtant, Joan Laporta a décidé de recommencer sur de nouvelles bases.

Un Barça version Xavi ?

Alors que le FC Barcelone doit déjà reconstruire sur des ruines, cela va donc se faire avec un nouvel entraîneur. Mais qui ? Depuis l’annonce du départ de Ronald Koeman, un nom revient au coeur de toutes les discussions : Xavi. Aujourd’hui au Qatar à Al Sadd, l’ancien du Barça était appelé à revenir tôt ou tard au Camp Nou, cela serait donc pour maintenant. En Espagne, tous les médias sont d’accord pour dire que Xavi est le grand favori pour prendre la tête du FC Barcelone, alors qu’un entraîneur intérimaire pourrait toutefois être en place pour les prochains rendez-vous. Mais le retour de l’Espagnol semble imminent. D’ailleurs, comme l’a expliqué Fabrizio Romano, alors que les contacts avaient déjà débuté il y a quelques semaines, ils se sont dernièrement intensifiés et vont continuer dans les prochaines heures afin de trouver un accord définitif.