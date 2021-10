Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman à l'origine d'un coup de tonnerre pour cette pépite ?

Publié le 27 octobre 2021 à 23h00 par D.M.

Depuis le début de la saison, Oscar Mingueza ne fait pas partie des premiers choix de Ronald Koeman. Une situation, qui commencerait à agacer le défenseur espagnol.

Pur produit du centre de formation, Oscar Mingueza a réalisé une dernière saison prometteuse au FC Barcelone. Agé de 22 ans, le défenseur espagnol vivait un rêve dans son club de cœur et avait pris la décision de prolonger son contrat, en avril dernier, jusqu’en 2023. Mais depuis le début de cet exercice, Mingueza a vu son temps de jeu se réduire. Le joueur ne fait plus partie des premiers choix de Ronald Koeman et commencerait à s’agacer en interne.

Mingueza prêt à envisager un départ ?