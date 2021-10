Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce symbole de l’inquiétude en interne sur l’avenir du club...

Publié le 27 octobre 2021 à 22h30 par La rédaction

L’attitude du FC Barcelone dans le dossier Dembélé traduit un réel manque de sérénité au sein de la direction blaugrana. Analyse.

Dans son édition du jour, Mundo Deportivo fait le point sur la situation d’Ousmane Dembélé, libre en fin de saison et que le Barça aimerait prolonger. Selon le média catalan, le club blaugrana ferait actuellement monter la pression pour que l’attaquant français prolonge et aurait pris la décision de discuter directement avec le joueur, estimant que son entourage pousse trop pour un départ et la perspective d’obtenir dans un autre club une prime à la signature et un salaire à la hausse.

Sur-réaction du Barça

A l’analyse, tous ces mouvements traduisent le manque de sérénité actuelle de la direction du Barça. Pourquoi en effet s’offusquer du fait que dans le clan du joueur, on privilégie l’option d’une signature à Newcastle pour un salaire à la hausse plutôt qu’une prolongation à un salaire au mieux équivalent (mais sans doute revu à la baisse), dont on peut s’interroger si le véritable objectif n’est pas surtout d’éviter le départ du joueur à coût zéro en transfert ? La position du clan Dembélé apparaît tout à fait logique et la sur-réaction du Barça en dit long sur la tension régnant en interne sur l’avenir du club.