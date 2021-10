Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Busquets prend position pour l'avenir de Koeman !

Publié le 28 octobre 2021 à 0h00 par D.M.

Après la défaite de son équipe face au Rayo Vallecano, Sergio Busquets a été interrogé sur l'avenir incertain de son entraîneur Ronald Koeman.

Le FC Barcelone espérait relever la tête après sa défaite à domicile face au Real Madrid dimanche dernier (1-2). Mais le club catalan a manqué son match et a connu une nouvelle contreperformance en championnat, cette fois-ci contre le Rayo Vallecano (1-0). Un résultat qui pourrait entraîner de lourdes répercussions sur Ronald Koeman. Sur la sellette depuis plusieurs semaines, le technicien néerlandais pourrait ne pas résister à cette nouvelle défaite. « Je ne sais pas si mon avenir au Barça est en danger » a admis Koeman après la rencontre ce mercredi..

« Nous sommes tous dans le même bateau »