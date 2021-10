Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Déjà deux grosses demandes de Xavi à Laporta ?

Publié le 29 octobre 2021 à 5h30 par T.M.

D’ici peu, Xavi devrait visiblement devenir le nouvel entraîneur du FC Barcelone. Et pour relancer le club catalan, l’Espagnol aurait déjà certaines idées en tête.

Le FC Barcelone en a donc décidé ainsi, suite à la défaite face au Rayo Vallecano, la direction blaugrana a fait le choix de remercier Ronald Koeman. Après un peu plus d’un an sur le banc du Barça, le Néerlandais a donc fait ses valises et désormais, la nouvelle ère va pouvoir débuter en Catalogne. Et pour venir occuper le banc de touche, Joan Laporta semble avoir choisi de faire confiance à Xavi, qui ferait alors son retour à Barcelone. Après avoir fait ses gammes à Al Sadd, l’Espagnol s’apprête donc à faire le grand saut, mais pour cela, il veut avoir les meilleures armes.

Un recrutement made in Xavi ?

Bientôt, Xavi pourrait donc s’installer sur le banc du FC Barcelone et cela pourrait être accompagné par certains changements. L’Espagnol aurait notamment certaines demandes en terme de recrutement. Selon les informations de Gerard Romero, Xavi réclamerait notamment un défenseur central rapide, ciblant notamment Jules Koundé, aujourd’hui au FC Séville. De même, souhaitant s’appuyer sur ses ailiers, celui qu’on annonce sur le banc du Barça serait très fan de Raheem Sterling (Manchester City), qui est déjà dans les petits papiers blaugrana.