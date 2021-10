Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une nouvelle date fixée pour l'arrivée de Xavi ?

Publié le 28 octobre 2021 à 16h00 par A.D.

Alors que Ronald Koeman a été évincé, Xavi est pressenti pour prendre sa place au FC Barcelone. Malgré sa volonté de retrouver son ancien capitaine pour le déplacement au Dinamo Kiev ce mardi, le Barça pourrait être contraint de se passer de lui pour son prochain rendez-vous de Ligue des Champions car Al-Sadd aurait besoin de lui le mercredi.

Remonté par la défaite face au Rayo Vallecano, Joan Laporta a décidé de se débarrasser de Ronald Koeman dès la fin du match. Alors qu'il vient d'annoncer le départ de l'entraineur néerlandais, le président du Barça s'activerait déjà pour dénicher son successeur. Et à en croire la presse espagnole, l'heureux élu ne serait autre que Xavi. Toutefois, Joan Laporta serait contraint de faire preuve de patience avant de pouvoir rapatrier l'ancien capitaine du FC Barcelone.

Xavi libéré par Al-Sadd à partir du 3 novembre ?